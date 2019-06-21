taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8148
Euro
6.5883
Altın
1392.85
Borsa
93750.16
Gram Altın
259.945

Muğla'da otluk alanda yangın

Otluk ve makilik alanda çıkan yangın, 1 hektarlık alanı küle çevirdi. Yangına çevredeki işçiler müdahale etti.

İHA | 21.06.2019 - 17:22..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangın meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, alevleri görünce şort ve parmak arası terliklerle yangına müdahale etti.

Ortakent Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası 1 hektarlık alan kül oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangına 4 itfaiye aracı, 1 arazöz, 15 itfaiye eri de müdahale etti.

YANGIN BÜYÜMESİN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

Alevlerin iş yerine sıçramaması için çevrede bulunan vatandaşlar ve işçiler, hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangının büyümemesi için alevlerin etrafını çevirdi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

Öcalan'ın mektubunu açıklayan Özcan'dan skandal sözler

602
HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

HDP, Öcalan'ın açıklamalarına cevap verdi

384
İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

İran ABD İHA'sının vurulma görüntülerini paylaştı

186
Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

Seçime 2 gün kala yayınlanan son anket

846
İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

İmamoğlu: Son dönemde atılan taklaları görüyorsunuz

544
70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

70 milyon liranın sahibi ortaya çıkmadı

250
Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

Öcalan'ın avukatları açıklama yaptı

375
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir