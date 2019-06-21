Muğla'da otluk alanda yangın

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yangın meydana geldi.

Çevrede bulunan vatandaşlar, alevleri görünce şort ve parmak arası terliklerle yangına müdahale etti.

Ortakent Mahallesi'nde meydana gelen yangın sonrası 1 hektarlık alan kül oldu.

Henüz belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangına 4 itfaiye aracı, 1 arazöz, 15 itfaiye eri de müdahale etti.

YANGIN BÜYÜMESİN DİYE ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR

Alevlerin iş yerine sıçramaması için çevrede bulunan vatandaşlar ve işçiler, hortumlarla yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri ise yangının büyümemesi için alevlerin etrafını çevirdi.