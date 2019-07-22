Muğla'da otomobil kamyonun altına girdi

Aşırı kafein tüketimi, kalitesiz kozmetik ürünler, sağlıksız beslenme, uykusuzluk ve bunlara benzer birçok yaşam tarzı alışkanlığı hormonlarınızın dengesini bozabilir.

Kamyon dorsesinin altına giren otomobilin tavan bölümü tamamen yok olurken, araçta bulunan iki kişi kazayı yaralı olarak atlattı.

San Felix şehrinde gerçekleşen silahlı katliam ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, F-35'ler ile ilgili "Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderir." dedi.