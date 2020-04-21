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Muğla'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Kontrolden çıkan otomobil, 75 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Sürücü hayatını kaybederken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA |
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Muğla'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Zeytinköy Mahallesi yönüne seyir halinde ilerleyen Hakan Gökdere, virajda, 48 ACM 333 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kuru temizleme dükkanı işleten ve evli olduğu  belirlenen Gökdere, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI

Kaza yerine ulaşan jandarma ekiplerince uçurumdan çıkartılan Gökdere'nin cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Muğla'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

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