Muğla'da otomobil uçurumdan yuvarlandı: 1 ölü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Zeytinköy Mahallesi yönüne seyir halinde ilerleyen Hakan Gökdere, virajda, 48 ACM 333 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı.
SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kuru temizleme dükkanı işleten ve evli olduğu belirlenen Gökdere, olay yerinde hayatını kaybetti.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÜRÜCÜNÜN CANSIZ BEDENİ MORGA KALDIRILDI
Kaza yerine ulaşan jandarma ekiplerince uçurumdan çıkartılan Gökdere'nin cansız bedeni, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.