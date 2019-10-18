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Muğla'da paraşüt kazası geçiren turistlere ulaşıldı

Fethiye'de düzenlenen 20. Ölüdeniz Hava Oyunları sırasında yaşanan paraşüt kazasında, ormanlık alana düşen Rus turistlerden biri öldü ikisi yaralandı.

İHA | 18.10.2019 - 22:41..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 20. Ölüdeniz Hava Oyunları sirasında yaşanan kazada, ormanlık alana düşen Rust turistlere Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timinin uğraşları sonucu ulaşıldı.

ORMANLIK ALANA DÜŞTÜLER

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de devam eden 20. Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali kapsamında saat 16.30 sıralarında 1700 rakımlı Babadağ’dan tandem (üç kişilik atlayış) yapan Rus paraşütçüler, kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra 1200 pisti yakınlarında kontrollerini kaybederek dağlık alana düştü.

Muğla'da paraşüt kazası geçiren turistlere ulaşıldı

BİR ÖLÜ İKİ YARALI

Hava oyunları nedeniyle Ölüdeniz’de konuşlanan Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timi ve jandarma devriyesinin sağlık ekipleri ile birlikte bölgede yaptıkları çalışmalarda ulaşılan Rus paraşütlerden 1’inin öldüğü diğer 2’sinin ise yaralandığı tespit edildi.

Muğla'da paraşüt kazası geçiren turistlere ulaşıldı

BÖLGEYE HELİKOPTERLE ULAŞILDI

Yaralıların sağlık kurumlarına sevkini sağlamak için Aydın Filo Komutanlığı’ndan helikopter desteği istendi. Görevlendirilen askeri helikopter, paraşütçülerin düştükleri kayalıklara üç ayrı sorti yaptı. Helikopterden kayalıklara sarkan JÖAK timleri önce ağır yaralı olan, sonra hafif yaralı ve son olarak da ölen Rus paraşütçüyü kurtardı.

Muğla'da paraşüt kazası geçiren turistlere ulaşıldı

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Fethiye Şehir Stadı’na iniş yapan helikopterden alınan yaralılar bölgedeki iki ayrı hastaneye sevk edilirken; kazada ölen 35 yaşındaki Pavel Trishın’ın cenazesi ise Fethiye Devler Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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