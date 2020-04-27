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Muğla'da sağlık çalışanlarının dansı

Sağlık ekibinin sosyal medya hesaplarından paylaştığı koruyucu tulumla yaptıkları dans videosu beğeni topladı.

AA |
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Muğla'da sağlık çalışanlarının dansı

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından salgınla en büyük mücadeleyi sağlık görevlileri veriyor.

Gece gündüz demeden hastanede görev yapıyorlar.

DANS EDEREK MORAL BULDULAR

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 112 Acil Servis ekibinde görev yapan özel kıyafetli ve maskeli iki sağlık çalışanı, nöbet çıkışı çalan müzik eşliğinde dans etti.

Koronavirüs salgınının yaşandığı sıkıntılı günlerde sağlık ekipleri, dans ederek moral buldu.

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan o görüntüler ise izleyenler tarafından büyük ilgi gördü.

Muğla'da sağlık çalışanlarının dansı ViDEO

Muğla'da sağlık çalışanlarının dansı

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