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Muğla'da satırlı trafik magandası kameraya yakalandı

Trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürücüsünün kapısına yürüyen bir kişi, arkadaki aracın kamerası tarafından kayda alındı.

İHA | 27.08.2019 - 09:26..
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolda seyreden otomobil ve kamyonet şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı.

SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, kamyonetin kapısına yürüdü. Elindeki satır ile kamyonet sürücüsüne tehditler savuran öfkeli sürücünün, o anları başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye görüntülendi.

Muğla'da satırlı trafik magandası kameraya yakalandı ViDEO

Sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek, olay yerinden uzaklaştı.

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