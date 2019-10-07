Muğla'da sazlıklara ilgi büyüyor

Muğla'nın Ortaca ve Köyceğiz ilçesi turistlere huzur sunuyor...

Köyceğiz ile Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'nden İztuzu Plajı'na hareket eden turistler, sazlıklar arasında balıkçılları, Caretta carettaları ve Dalyan kefalini izleyerek tura başlıyor.

SAZLIK ALANLAR GÖRÜLMEYE DEĞER

Yurt dışı ve yurt içinden tatilini geçirmek için gelen turistlerin uğrak noktalarının arasında yer alan bölgede, havadan bakıldığında labirenti andıran sazlık alanlar yer alıyor.

İlkbaharda yeşilin her tonunu sergileyen sazlıklar, sonbaharda sarının hakimiyetiyle turistlere kendini gösteriyor. Kaunos Antik Kenti ile tarihi açıdan da zengin bölge, tatlı ve tuzlu suyu, kumsalıyla rüya gibi bir tatil imkanı sunuyor.

Gökyüzünden bakıldığında su kanallarındaki parıltıyı gösteren Dalyan, deniz ve gölün birleşiminde yer alan İztuzu Plajı'ndaki kumsal tatilcilerin beğenisini kazanıyor.