Muğla'da sigara çalmak için duvarı deldi

Muğla'da Milas Sanayi Sitesi'ndeki bir markete gelen 2 kişi, demir makası ile önce kepengi kesti.

2 kişi ardından marketin duvarını kırarak delik açtı.Bu delikten içeri giren şüpheliler, raflardaki sigaraları çaldı.

TESADÜFEN MARKETİNİN ÖNÜNDEN GEÇİYORDU

Ancak bu sırada marketin önündeki yoldan bir kişinin geldiğini fark eden şüpheliler, çaldıkları sigaraları bırakıp, kaçtı. Yoldan geçen kişinin ise market sahibi olduğu öğrenildi.

Durumu görünce büyük şaşkınlık yaşayan market sahibi, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, parmak izi incelemesi yapıp, hırsızlık girişiminde bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.









