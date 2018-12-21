taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3189
Euro
6.0474
Altın
1255.96
Borsa
91860.75
Gram Altın
214.834

Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı

Bodrum'da vatandaşlarca soğuk ve açlıktan bitkin halde bulunan iguana, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne verilecek.

AA | 21.12.2018 - 18:54..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Torba Mahallesi'nde iguana gören vatandaşlar, durumu Bodrum Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi yetkililerine bildirdi.

Ekipler, soğuk ve açlıktan bitkin düştüğü görülen yaklaşık bir metre uzunluğunda ve 10 kilogram ağırlığındaki iguanayı, bulunduğu yerden alarak Geçici Hayvan Bakımevi'ne getirdi.

Bakımevi veteriner hekimi Buse Esra Erkuşöz, yaptığı açıklamada, bakımevinde ilk kez bir iguana ağırladıklarını söyledi.

Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı

Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı VİDEO

"BU HAYVANLARIN EVDE BAKILMASI UYGUN DEĞİL"

İguananın yetişkin olduğunu ifade eden Erkuşöz, "Vücut sıcaklığını dengelemeye çalışıyoruz. Normalde 26 derecelik ortamda yaşaması lazım. Ona uygun bir ortam hazırlamaya çalışıyoruz. Bu hayvanların evde bakılması uygun değil." diye konuştu.

Hayvanın bir evde bakıldığını düşündüklerini aktaran Erkuşöz, hayvanla baş edemedikleri için sahibinin sokağa atmış olabileceğini de tahmin ettiklerini anlattı.

Erkuşöz, hayvanın vücudunda herhangi bir yara veya darp izine rastlamadıklarını ifade etti.

İguananın, tedavisinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.

Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı

Muğla'da sokakta bulunan iguana koruma altına alındı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

TSK’dan son yılların en büyük sevkiyatı

47
Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

Yanlış teslimat yapılan gizlenmiş kokaini polis buldu

0
Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

Fren yerine gaza basınca aracıyla denize uçtu

0
Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

Elektrik trafosunda çıkan yangından 3 kişi etkilendi

0
Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya

Beyaz Saray'ın sitesinde YPG için kampanya

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir