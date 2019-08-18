Muğla'da sörfçülerin eğlencesi: 'Deli Mehmet' rüzgarı

Gökova Körfezi'nde rüzgar ve uçurtma sörfü alanında Avrupa'daki en iyi 8 sahil arasında gösterilen Akçapınar sahili, sporcuların gün boyu yaptığı akrobasi hareketleriyle de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

GÜN BOYU RÜZGAR SÖRFÜ İMKANI

Sörf eğitmeni Ramazan Taş, nisan ayından itibaren bölgede havaların ısınmasıyla tatile gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin, aldıkları eğitimin ardından sörf yapmanın heyecanını yaşadığını söyledi. Gökova'daki rüzgarın diğer sörf alanlarında esen rüzgarlardan farklı olduğuna dikkati çeken Taş, bölgenin en önemli özelliğinin ise alanda esen termal rüzgarın sürekliliği olduğunu belirtti. Alanda, gün boyu uçurtma ve rüzgar sörfü yapıldığını anlatan Taş, Türkiye ve yurt dışından gelen turistlere eğitim verdiklerini dile getirdi.

YILDA 50 BİN KİŞİ GELİYOR

Bölgenin yıllardır sörf tutkunlarını ağırladığını ifade eden Taş, "Akçapınar sahiline yıl içerisinde yaklaşık 50 bin kişi geliyor. Son yıllarda İngiltere, Rusya, Ukrayna, Almanya ve Polonya'dan sörf tutkunları yılın büyük bölümünde rüzgarla dans etmek için geliyor." dedi.

Muhteşem doğası ve elverişli hava şartları dolayısıyla Avrupa'nın pek çok ülkesinden sporcuların bölgeyi antrenman alanı olarak kullandığına değinen Taş, ilk defa gelen birçok sporcunun daha sonra bölgeye sürekli gelmeye başladığını aktardı.