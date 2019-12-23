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Muğla'da sulama kanalına düşen adam hayatını kaybetti

Muğla'da sulama kanalına düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İHA | 23.12.2019 - 04:22..
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Muğla'nın Fethiye ilçesi Patlangıç Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde 56 yaşındaki Adlen Balkaş, henüz belirlenemeyen bir nedenle sulama kanalına düştü.

Muğla'da sulama kanalına düşen adam hayatını kaybetti

3 KİLOMETRE SÜRÜKLENDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kanaldaki akıntının kuvvetli olması nedeniyle Balkaş, yaklaşık 3 kilometre sürüklenerek, Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'ndeki köprüye kadar geldi. Bir itfaiye erinin suya atlayarak kanaldan çıkardığı Balkaş'a, olay yerinde bulunan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapıldı.

Muğla'da sulama kanalına düşen adam hayatını kaybetti

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Balkaş, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Balkaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Balkaş’ın cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Muğla'da sulama kanalına düşen adam hayatını kaybetti

Muğla'da sulama kanalına düşen adam hayatını kaybetti

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