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Muğla'da tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

Fethiye ilçesinde, domates ve sebze yüklü bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilirken 3 kişi de yaralandı.

İHA | 20.12.2018 - 07:14..
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Fethiye-Muğla karayolunda, Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kınık Mahallesi’nden yüklediği domates ve sebzeleri Manisa’ya götüren Hakan Akbaş idaresindeki, 45 M 8213 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen kamyon yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Muğla'da tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

3 KİŞİ YARALANDI

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Kazada Akbaş ile kamyonda bulunan Hakim Çiçek ve Ramazan Yıldız yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Muğla'da tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

KAMYONDAKİ DOMETS VE SEBZE YOLA SAÇILDI

Kazanın ardından kara yoluna saçılan domates ve sebzeler nedeniyle ulaşım trafik polisleri tarafından kontrollü olarak sağlandı. Karayolları ekiplerinin iş makinaları ile yol temizlenirken, etrafa saçılan domatesler ve sebzelerin sağlam olanları toplandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla'da tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

Muğla'da tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

Muğla'da tonlarca domates ve sebze yola saçıldı

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