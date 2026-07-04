Muğla'da tonlarca saman balyası yandı

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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde tarlada yangın çıktı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

EKİPLER BÜYÜK ÇABA VERDİ

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, tarlada hasat sonrası hazırlanan saman balyalarına sıçradı.

Alevler yüzlerce dönüm alandaki tonlarca saman balyasını sararken, ekipler yangının çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çalışma yürüttü.

SAMAN BALYALARI YANDI

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken tarladaki saman balyaları, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının, şiddetli rüzgar nedeniyle elektrik tellerinin birbirine sürtünmesi sonrası çıktığı öğrenildi.