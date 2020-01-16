Muğla'da trafik kazası: 1 ölü 3 yaralı

Muğla-Marmaris karayolu Sakartepe rampasında, Ali Topçu yönetimindeki 22 AR 908 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

1 ÖLÜ 3 YARALI

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta yolcu olarak bulunan Turgut Pekgönenç’in kaza sonrası olay yerinde yaşamını yitirdiği, yaralılar İsmail Topçu, Ali Topçu ve Ömer Topçu’nun itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Yaralıların durumunun ciddi olmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.