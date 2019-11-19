Muğla'da trafik kazası anı kameralara yansıdı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde direksiyon başında uyuyan Mutlu U. idaresindeki otomobil, Pazaryeri Mahallesi Patlangıç Ölüdeniz Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Uyuduğu öne sürülen ve kazadan yara almayan sürücünün kazası bir iş yerinin güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde, caddede ilerleyen otomobilin aydınlatma direğine çarpması ve direğin devrilme anı yer alıyor.

Muğla'da trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi VİDEO