Muğla'da uçuruma düşen kadını çalılar kurtardı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi Asar Dağı eteklerinde keçi otlatan Fatma Dağ, ayağı kayarak uçuruma yuvarlanmaya başladı.

ÇALILARA TUTUNARAK KURTULDU

Çalılara tutunan Fatma Dağ’ın çığlıkları üzerine mahalle sakinleri tarafından Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar sonrası olay yerine AKUT, UMKE, itfaiye ve 112 Acil yardım ambulansı sevk edildi. Ekiplerin yaya olarak 1 kilometrelik bir yürüyüşten sonra ulaştığı Fatma Dağ’ın çalılara tutunduğu görüldü. Ekipler, 7 metrelik uçurumda çalılara tutulu vaziyetteki kadını iple istasyon kurarak iki farklı noktadan 25 metre aşağıdaki düz alana indirdi.

AYAKLARI KIRILDI

Sedyeye alınan Fatma Dağ’ın ilk yapılan kontrolünde, ayaklarında çıkık ve kırık olduğu tespit edildi. Sedye ile elde taşınarak 112 ambulansına getirilen 52 yaşındaki Fatma Dağ buradan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.