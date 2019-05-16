Muğla’da yabancılara yapılan konut satışları arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerini yayınladı.

Muğla’da konut satışları, 2019 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,3 oranında azalarak 1.127 oldu. Bu satışların 358’i ilk satış, 769’u ikinci el satış olarak gerçekleşti.

İSTANBUL KONUT SATIŞINDA LİDER

Konut satışlarında İstanbul, 15 bin 481 konut satışı ve yüzde 18,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 7 bin 519 konut satışı ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 4 bin 797 konut satışı ve yüzde 5,7 pay ile İzmir izledi.

Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 13 konut ile Ardahan ve 32 konut ile Bayburt oldu. Muğla ise Türkiye genelinde yüzde 1,3’lük payla 21’inci sırada yer aldı.

MUĞLA'DA İPOTEKLİ SATIŞLAR

Muğla’da ipotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,9 oranında azalış göstererek 185 oldu. 185 ipotekli satışın 72’si ilk satış, 113’ü ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 10 bin 793 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 12,8 olurken bu oran Muğla için yüzde 16,4 olarak gerçekleşti.

DİĞER SATIŞLAR YÜZDE 15,3 AZALDI

Muğla’da diğer konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 oranında azalış göstererek 942 oldu.

Bu satışların 286’sı ilk satış, 656’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 73 bin 610 konut, diğer satış sonucunda el değiştirdi.

MUĞLA'DA YABANCILARA YAPILAN KONUT SATIŞLARI YÜZDE 4,7 ARTTI

Muğla’da nisan ayında yabancılara yapılan konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 oranında artarak 68 oldu.

Yabancılara yapılan konut satışlarında, nisan ayında ilk sırayı 1.839 konut ile İstanbul aldı. İstanbul ilini sırasıyla 676 konut satışı ile Antalya, 210 konut satışı ile Ankara, 201 konut satışı ile Bursa izledi.