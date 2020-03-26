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Muğla'da yalan korona paylaşımı yapan 11 kişiye ceza kesildi

Sosyal medyadan asılsız koronavirüs paylaşımı yapan ve aralarında 2 şarkıcının da bulunduğu 11 kişi hakkında işlem yapıldı.

İHA | 26.03.2020 - 10:22..
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Türkiye'de koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle sosyal medyadan asılsız haber yapanların sayısı arttı.

Yetkililer ise bu paylaşımları yapanları tespit ederek, şüpheliler hakkında soruşturma başlatıyor.

11 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesinde emniyet güçleri tarafından, 11 kişinin yalan korona paylaşımı yaptıkları tespit edildi.

Aralarında iki ünlü şarkıcının da bulunduğu 11 kişiye ceza kesildi.

ŞÜPHELİLERİN ARASINDA 2 ŞARKICI VAR

Asılsız paylaşım yapılması üzerine birçok kişi hakkında soruşturma açıldı.

"Olmaz böyle şey" isimli şarkısıyla da bilinen Yeşim Yıldız ve "Mucize" isimli albümü ile isim yapmış Serpil Benay ile birlikte 11 kişi, yaptıkları paylaşımlar yüzünden ifadeleri alınarak haklarında TCK 213 sayılı kanuna göre işlem yapıldı.

Muğla'da yalan korona paylaşımı yapan 11 kişiye ceza kesildi

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