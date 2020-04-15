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Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı

Dumandan etkilenen iki köpeğin, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

AA |
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Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde, Saim Can Gökçe'ye ait  evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

KURTARILAN KÖPEKLERE KALP MASAJI YAPILDI

Evdeki dumandan etkilenen iki köpek ise bahçeye çıkarıldı. Hareket etmeyen köpekler, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı ViDEO

Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı

Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı

Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı

Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı

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