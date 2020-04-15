Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın doğum günü için Instagram'da romantik bir mesaj paylaştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda kalan genç, kadın, yaşlı ve engelli vatandaşlar, koronayla mücadeleye maske üretimiyle destek verdi.

Aras Bulut İynemli, filmini çok beğenen Neymar'a teşekkür etti.

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Afrika'da, çöl çekirgeleri istilası bekleniyor

Gıda güvenliğini tehdit eden çöl çekirgelerinin Afrika’yı ikinci kez istila etmesi beklenirken, uzmanlar tarafından uyarılar yapılıyor.