Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'nde, Saim Can Gökçe'ye ait evde elektrik kontağından yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
KURTARILAN KÖPEKLERE KALP MASAJI YAPILDI
Evdeki dumandan etkilenen iki köpek ise bahçeye çıkarıldı. Hareket etmeyen köpekler, kalp masajı ve oksijen desteğiyle hayata döndürüldü.
O anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Muğla'da, yangın çıkan evde bulunan iki köpek kurtarıldı ViDEO