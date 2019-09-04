Muğla'da yaralı fok balığına yardım ettiler

Muğla’nın Bodrum ilçesi sahilinde görülen ve yaralı olduğu ihbarı verilen yetişkin Akdeniz foku, hareketli dakikalar yaşattı.

YETKİLİLER KISA SÜREDE BÖLGEYE GİTTİ

Gündoğan Mahallesi Mezgit Koyu kıyısında sahile yakın alanda yetişkin ve yaralı bir Akdeniz foku ihbarını alan Bodrum AKUT, Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Foku Araştırma Grubu yetkilileri kısa sürede belirtilen bölgeye gitti.

SAĞLIKLI OLDUĞU ANLAŞILDI

Ekipler bölgede yaptıkları gözlem ve araştırmada, kıyıya yakın bir alanda su yüzeyine çıkan zaman zaman da denize dalan Akdeniz fokunu bir süre izledi. Nesli tükenmekte olan yaklaşık 2 metre boyundaki yetişkin dişi Akdeniz fokunun, sağlıklı olduğunun anlaşılması üzerine ekipler bölgeden ayrıldı. Fokun uzun bir süre bölgede beslenmeye ve yaşamaya devam ettiği gözlendi.

BODRUM VE ÇEVRESİNDE 9 TANE VAR

Sualtı Araştırmaları Derneği Akdeniz Foku Araştırma Grubuna (SAD-AFAG) Gönüllüsü Umay Karabaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdeniz fokundan Bodrum ve çevresinde 9 adet bulunduğunu söyledi.

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