Muğla'da yaşayan nine 113 yıldır hayatta

Muğla’nın Menteşe ilçesi kırsal Gülağzı Mahallesi’nde yaşayan Ayşe Uçar’ın, nüfus cüzdanındaki doğum tarihi 28 Temmuz 1907.

92 VE 89 YAŞINDAKİ KIZLARI YANINDA

28 Temmuz 2019 tarihinde 113 yaşına giren Ayşe Uçar, halen sağ olan kızları 92 yaşındaki Adile Demirtaş, 89 yaşındaki Meliha Bozkurt ve 76 yaşındaki gelini Gülnaz Uçar ile birlikte yaşıyor. Son 10 yılını ayaklarının tutmaması nedeniyle yaşamını yatakta geçiren ve yürüyemeyen Ayşe Uçar, işitme ve yürüme sorunun dışında hiçbir sağlık sorunu yaşamıyor.

3 PADİŞAH GÖRDÜ

Ayşe Uçar, dünyaya geldiğinde tahtta 2. Abdülhamid vardı. Osmanlı döneminin 36 padişahından son üçünü gören 113 yaşındaki yaşayan tarih Ayşe Uçar, 2. Abdülhamid’den sonra Mehmed Reşad (1909-1918) ve son Osmanlı padişahı Mehmed Vahdettin’in (1918-1922) tahttan ayrıldığı dönemde 15 yaşında idi.

27 BAŞBAKAN, 12 CUMHURBAŞKANI

Cumhuriyet tarihinin tüm başbakan ve cumhurbaşkanlarını gören asırlık çınar Ayşe Uçar, yaşamı boyunca 27 başbakan ve 12 cumhurbaşkanı gören ve görmeye devam eden tek isim olma özelliğini taşıyor. 113 yıllık yaşamında çok sayıda darbe ve askeri muhtıra da yaşayan Uçar, 1913 Bab-ı Ali Baskını, 27 Mayıs 1960 ihtilali, 22 Şubat 1962 ayaklanması, 12 Mart 1971 muhtırası, 12 Eylül 1980 askeri darbesi, 28 Şubat 1997 post-modern darbesi, 27 Nisan 2007 e- muhtırası ve son olarak da 15 Temmuz 2016 darbe girişimini de yaşayan tek insan oldu.

“ANNEM 100 YAŞINA KADAR ODUNA GİDERDİ”

113 yaşındaki Ayşe Uçar’ın 92 yaşındaki kızı Adile Demirtaş, “Annem 100 yaşına kadar oduna giderdi. Odunları sarar gelirdi. Hayvanlar vardı. Odunları hayvanlara sarar gelirdi. Tütün işlerdi, bahçe ederdi, orak biçerdi.” derken, 89 yaşındaki kızı Meliha Bozkurt ise annesinin yediklerini hakkında verdiği bilgide, “Acı yerdi. Yumurta, soğan, yoğurt yer. Kendi yetiştirdiğimizi yer. Dışarıdan bir şey satın almayız.” dedi.