Muğla'da yavru kediler suni teneffüsle hayata döndürüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesi Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir toptan marketin yan tarafından bulunan, içerisinde karton ve kağıtların konulduğu konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kartonların tutuşmasıyla bir anda büyüyen yangını fark eden çevredeki vatandaşlar ve market çalışanları, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

4 YAVRU KEDİYİ KURTARMA ÇABASI

Bodrum İtfaiye Grup Amirliği’ne bağlı 2 arazöz ve bir hızlı müdahale aracı yangın yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kartonlar ve etraftaki malzemeleri saran alevleri söndürdü. Soğutma çalışmaları esnasında konteyner içerisinde henüz birkaç günlük 4 yavru kedi fark edildi.

Yangından kurtarılan yavru kedileri suni teneffüs ile hayata döndürdü İZLE

AĞLAYARAK İZLEDİLER

Hemen kedileri dışarı alan itfaiye erleri, market çalışanları ve vatandaşlar, kedileri kurtarabilmek için yoğun çaba harcadı. Kedilerin ağzına üfleyerek ve karın kısmına masaj yaparak nefes alabilmeleri için uğraşan ekipler ve vatandaşlar, uzun süre kedileri hayata döndürmeye çalıştı.

O esnada bazı market çalışanları olan biteni ağlayarak izledi.

2 KEDİ KURTARILDI

Uzun uğraşlar sonucu 4 yavru kediden 2'si kurtarılırken, 2'si ise yaşamını yitirdi. Hayata döndürülen kediler, anne kedinin alabilmesi güvenli bir yere bırakıldı. Kedileri kurtarabilmek için yoğun uğraş veren vatandaşlardan pazarcı esnafı Yılmaz Polat, “Açıkçası yangının üstüne geldik. Ben de buradaki toptancıdan seyyar pazarıma malzeme almaya gelmiştim. Yangında kedilerin olduğunu gördük. İkisini kurtardık, biraz onlara nefes verdik. Biraz masaj yaptık ama 2’sini maalesef kaybettik. Buna şükür diyelim.” dedi.