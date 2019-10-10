Muğla'da yavru kediyi sahiplenen tavuk

Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi’nde bir restoran işletmecisi Erdem Alanç’ın tavuğu, yaklaşık 20 gündür bir sokak kedisine annelik yapıyor.

KANATLARININ ALTINA ALIP ISITIYOR

Restorana yakın bir noktadaki kümese gelip altına giren kediye annelik yapmaya başlayan tavuk, yemleri parçalayıp kediye veriyor, soğuk havalarda kanatlarının alına alıp ısıtıyor.

KEDİ KÜMES HAYVANI GİBİ YAŞIYOR

Kedi de kümes içerisindeki diğer tavukların arasında bir kümes hayvanı gibi yaşıyor.

"SOKAK KEDİSİ GELMİŞ KÜMESE GİRMİŞ"

İşletme sahipleri ilk gördüklerinde şoke olduklarını belirterek, “Bizim restoranın karşısında kümesimiz var. Orada 20-30 kadar tavuğumuz var. Sokak kedisi gelmiş kümese girmiş. Tavuğumuz da onu altına almış. Kediye bakıyor, yem yediriyor. Kümeste beraber yaşıyorlar. Bir aylık bir kedi. Yazlıkçıların sokağa bıraktığı kedilerin yavrularından biri galiba.” dedi.

YENİ ANNESİNİN KOYNUNDA UYUYOR

Minik kedi kümeste tavuğun yanından hiç ayrılmazken, uyuyacağı zamanlarda da tavuğun bulunduğu bölümde, yeni annesinin koynunda uyuyor. İki hayvan arasındaki dostluk ve sevgi ise görenleri, hayretler içerisinde bırakıyor.