Muğla'da yazı aratmayan görüntüler

Muğla'nın gözde turizm merkezleri Fethiye, Marmaris, Datça ve Ula'nın sahillerinde vatandaşlar ve turistler denize girmenin keyfini yaşadı.

HAVA SICAKLIĞI 30 DERECE

Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü Fethiye ilçesindeki plajlarda yoğunluk oluştu.

DENİZE GİRİP, GÜNEŞLENDİLER

Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girdi, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları ise Babadağ Hava Sporları Rekreasyon Merkezi'nden yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.

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MARMARİS'TE DENİZ SUYU SICAKLIĞI 24 DERECE

Marmaris'te de denize giren yerli ve yabancı turistler, sıcak havanın ve denizin keyfini çıkardı. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığın ise 24 derece ölçüldüğü ilçede, vatandaşlar ve turistler, Belediye Halk Plajı, Uzunyalı, Turunç ve İçmeler sahillerini tercih etti.

SU SPORLARI DEVAM EDİYOR

Marmaris Uluslararası Yat Yarış Haftası dolayısıyla körfezde antrenman turları atan yatlar, görsel şölen sundu. Adrenalin tutkunları ise su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütü yaptı.

Ula ilçesinin "Sakin Kent" unvanına sahip Akyaka Mahallesi de yerli ve yabancı turistlerle dolarken birçok tatilci sörf yapıp denizde yüzerek eğlenceli zaman geçirdi. Datça ilçesindeki plajlarda da yoğunluk yaşandı.