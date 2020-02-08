taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0163
Euro
6.5886
Altın
1570.14
Borsa
121015.14
Gram Altın
303.745
Bitcoin
58619.04

Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor

#YerelTohumUlusalGüç sloganıyla Muğla'da kurulan, Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezinde üretilen 'Ata tohumları', yurdun talep gelen her noktasına ulaştırılıyor.

İHA | 08.02.2020 - 21:04..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde bulunan 817 çeşit yerel tohuma Türkiye’nin 72 ilinden talep geldi.

Büyükşehir Belediyesi’nin yereltohum.mugla.bel.tr/tohumtalep sosyal medya hesabında bulunan yerel tohum talep formunu dolduran vatandaşlara kargo ile karşı ödemeli ücretsiz sınırlı sayıdaki tohumlardan gönderiliyor. Tohumculuk kanunu gereği her tohumdan kişisel ihtiyaç miktarı kadar ve 5 değişik çeşitte tohum veriliyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından tohum talebinde bulanacak vatandaşların Mart ayı sonuna kadar bu taleplerine cevap verilecek.

Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor

LABORATUVARDA YÜZYILLARCA SAKLANABİLECEK

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Sosyo-Kültürel alanda geçici binada hizmet veren ve ardından Muğla-Denizli karayolu Bağlarbaşı mevkisinde 4 bin 700 metrekarelik alanda ‘Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi’ olarak hizmet vermeye başlayan merkeze getirilen tohumlar için ‘Test Laboratuvarı’, Muğla’ya özgü yerel tohumların ve endemik bitkilerin yüzyıllarca saklanabileceği Embriyo dondurma ve doku kültürü laboratuvarı ile tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuvarı bulunuyor.

Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor

TOHUMDA ÇEŞİT SAYISI 817'YE ÇIKTI

2016 yılında vatandaşların bağışladıkları yerel tohumlar ile yola çıkan Muğla Büyükşehir yerel tohum merkezindeki envanter kayıtlarında yerel tohum çeşit sayısı 817’e çıktı. Vatandaşlar tarafından merkeze bağışlanan yerel tohumlar önce merkezdeki laboratuvarda hastalıklı veya zararlı olup olmadığının testi yapılıyor. Sağlıklı tohumlar merkezde çoğaltılıyor. Sağlıklı tohumlar aynı zamanda eksi 198 derece sıcaklıkta yıllarca saklanabiliyor. Laboratuvar ortamında yapılan testlerde sağlıksız tohumlar bulunursa bu tohumlar imha ediliyor.

Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor

13 BİN 815 PAKET TOHUM DAĞITILDI

Yerel tohum merkezine sosyal medyadan kargo ile kendilerine tohum gönderilmesini talep eden vatandaş sayısı 2 bin 650 kişi olurken, merkeze gelerek tohum alan vatandaşların sayısı da 113. Toplam 2 bin 763 kişiye 80 değişik türde 13 bin 815 paket ücretsiz tohum dağıtıldı. Mart ayı sonuna kadar devam eden yerel tohum taleplerine Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezi çalışanları gün boyu tohum yetiştirebilmek için çalışıyor.

Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor

"TÜRKİYE'YE ÖRNEK BİR TESİS"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 2016 yılında ‘Yerel tohum ulusal güç’ sloganı ile yola çıktıklarını belirtti.

Başkan Gürün, şunları söyledi:

“Ninelerimizin, köylerdeki vatandaşlarımızın sandıklarında sakladığı geleneksel tohumlarından tohum bankamızı oluşturduk. Şu ana kadar 800’ün üzerinde tohumu almış durumdayız. Özel üretim yerlerimizde üretiyoruz. Daha sonra bunların yerel tohum olduğu konusunda test ediyoruz. Test sonrası eksi 193 derecede muhafaza ediyoruz. İsteyenlere de talep doğrultusunda tohum gönderiyoruz. Şu anda 72 ilden talep geldi. 72 ildeki üreticilerin taleplerini karşıladık ve üretime başladılar. Tohum çok önemli. Tohum geleceğin çok stratejik bir maddesi. Dolayısıyla Anadolu’nun çok zengin tohum varlığını üretmeliyiz ve geleceğe doğru bir şekilde taşımalıyız. Onun için üzerinde duruyoruz. Şu anda mevcut tesisimiz Türkiye’de örnek bir tesis. Köylü milletin efendisi. Ama eksik söyleniyor. Üreten köylü milletin efendisi. Köylümüzün çiftçimizin kendi tohumlardan üretim yapmasını sağlamak. Tohumlarımızı geleceğe taşımak çok önemli. Geldiğimiz noktada da çok daha üst noktalara çıkacak Türkiye’ye örnek bir tesis yaptık."

Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor

Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor


Muğla'da yerel tohum merkezi, 'ata tohumlarını' koruyor


İlginizi Çekebilir
Uludağ'da kar kalınlığı 1,5 metreye ulaştı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı son yağışların ardından 1,5 metreyi buldu.
Konya'da 17 araçlı zincirleme kaza: 15 yaralı
Gelemiş Mevkisi'nde, şiddetli kar yağışı sonrası kayganlaşan yol zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan 15 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Eve balkondan girmek isterken yere çakıldı
Bursa'nın İznik ilçesinde oturduğu evin anahtarını yanına almayı unutan genç, merdiven dayayıp girmek istediği evin ikinci katından düşerek yaralandı.
Refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'te, refüje çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
KKTC Cumhurbaşkanı: Türkiye'ye bağlanma ihtimali korkunç
1057
Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti
Sinop'ta alkollü sürücü jandarmayı tehdit etti
695
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da
Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya Atina'da
310
İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu
İstanbul'da ulaşım zammı İmamoğlu'na soruldu
1240
Hadise, dekolte seviyor
Hadise, dekolte seviyor
198
Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım
Saba Tümer: David Beckham’la aynı yatakta yattım
237
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
Yasa dışı bahis oynayanlara da ceza
139
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir