Muğla'da yolcu minibüsü kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ali Rıza C. (53) idaresindeki otomobil, Mustafa Kemal Bulvarı ile 804 Sokak Kavşağı'nda Ramazan Bozkurt (40) yönetimindeki yolcu minibüsüyle çarpıştı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Mustafa Aras (23), Ecrin Bozkurt (12), Eslima Nesrin Yücel (9) ile Eymen Mecid Bozkurt (5) yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Ramazan Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE KOLTUKTAN FIRLADI

Öte yandan kaza anı minibüsündeki güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerde, seyir halindeki minibüsün hızla önüne çıkan otomobile çarptığı sırada minibüsün şoförünün koltuktan fırladığı görülüyor.

Otomobil ile çarpışan minibüsün sürücüsü koltuktan fırladı VİDEO