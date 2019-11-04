Muğla'daki maket tekne yarışında ilginç görüntüler

Göcek Mahallesi'nde her yıl Kasım ayının ilk haftasında yapılan 10. tekne yarışlarına yabancıların da bulunduğu 10 takım katıldı.

KONTRPLAKTAN TEKNE YAPTILAR

Yarışmaya katılanlar yanlarında getirdikleri malzemelerle önce 4 saat boyunca kontrplaktan tekne yaptı. Ardından tekneleri denize indiren yarışmacıların bazıları suya girer girmez batarken, bazıları da bir süre ilerledikten sonra su aldı. Renkli görüntülerin oluştuğu yarışma, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgiyle izlendi. Yarışmada Penola takımı birinci, Göcek Tenis Kulübü takımı ikinci ve Asmira takımı üçüncü oldu.

Maket tekne yarışından renkli görüntüler VİDEO