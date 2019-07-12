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Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Önceki gün başlayan ve şimdiye kadar 560 futbol sahası büyüklüğünde alanı küle çeviren yangına, 19 helikopter müdahale ediyor.

AA | 12.07.2019 - 10:19..
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Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde önceki gün çıkan, Fethiye'ye sıçrayan ve dün de kontrol altına alınabilen orman yangınına sabahın ilk ışıkları ile birlikte hava araçları müdahale yeniden başladı.

Gece boyunca karadan söndürme çalışması yapılırken, bugün de helikopter destekli müdahale sürdü.

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

"TATİLE ÇOK RAHAT GELSİNLER"

Bölgede bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, havadan yangın alanını inceledi. Burada gazetecilere konuşan Bakan Pakdemirli, "Dezenformasyona lütfen itibar etmeyelim. Sosyal medyada ben bunları görüyorum. Sonbaharda bu yanan alanlarla alakalı tüm Muğlalıları fidan dikmeye davet ediyorum. Bölgeye tatile gelmek isteyenler varsa çok rahatlıkla gelsinler. Yerleşim yerleriyle ilgili herhangi bir tehdit söz konusu değil." dedi.

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

560 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE ALAN YANDI

Öte yandan yangına müdahale eden helikopter sayısının 13'ten 19'a çıktığı, yaklaşık 560 futbol sahası büyüklüğünde alanın küle döndüğü belirtildi.

Muğla'da 560 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı VİDEO

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

Muğla'daki orman yangınında hasar büyüyor

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