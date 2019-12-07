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Muğlalı minik Melike hayvanları otlatırken ders çalışıyor

Hafta sonları 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü otlatan küçük Melike, büyüyünce öğretmen olmak istiyor.

DHA | 07.12.2019 - 10:57..
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Ula ilçesinde yaşayan Karabörtlen Selahattin Göktuğ İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Melike Günay, belki de ilerde Türkiye'nin gururu olacak öğretmenlerden biri olacak.

Muğlalı minik Melike hayvanları otlatırken ders çalışıyor

ABLASI, AĞABEYİ VE BABASIYLA YAŞIYOR

Karabörtlen Selahattin Göktuğ İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Melike Günay, anne babası ayrıldıktan sonra, lise öğrencisi ablası Melek Günay (15), ağabeyi Emrah Günay (21) ve babası Ramazan Günay'la (42) yaşamaya başladı.

Melike, çobanlık yaparken ders çalışıyor VİDEO

OTLATIRKEN DERS ÇALIŞIYOR

Ablası ve ağabeyi gibi babasına destek olmak isteyen Melike, hafta içi okula gidip, hafta sonları 4 keçi ve 12 koyundan oluşan küçükbaş hayvan sürüsünü, otlatıyor. Öğretmen olmak isteyen Melike, sürü otlarken kitap okuyup, ders çalışıyor.

Muğlalı minik Melike hayvanları otlatırken ders çalışıyor

"BURADA DERS YAPIP KİTAP OKUYORUM"

'Paşa' isimli köpeği bir an olsun yanından ayrılmayan Melike, "Babam elinden geldiği kadar eksiklerimizi almaya çalışıyor. Zeytin hasat dönemi olduğu için babam zeytin ağaçlarımızı silkeliyor. Ben de ona yardımcı olmaya çalışıyorum. Ayrıca hayvanlarımızla ilgilenmeyi çok seviyorum. Burada ders yapıp, kitap okuyorum. Korkmuyorum çünkü köpeğim 'Paşa' beni hiç yalnız bırakmıyor. Araçlarıyla yoldan geçen sürücüler bazen yanıma gelip, benimle sohbet ediyor." dedi.

Muğlalı minik Melike hayvanları otlatırken ders çalışıyor

Muğlalı minik Melike hayvanları otlatırken ders çalışıyor

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