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Muğla'lı öğrencilerden Cumhuriyet temalı mozaik

Menteşe ilçesinde ortaokul öğrencileri, topladıkları 2 bin 400 atık şişe kapaklarını kullanarak Atatürk'ün mozaiğini yaptı.

DHA | 01.11.2019 - 12:52..
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Muğla'da ortaokul öğrencileri, topladıkları atık şişe kapaklarını kullanarak Atatürk'ün, Türkiye haritası içinde dev bir mozaiğini yaparak, yeni bir proje ortaya koydu.

''DEĞERLİMİZ'' PROJESİ

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Yerkesik Ortaokulu'nun, Görsel ve Sanatlar Öğretmeni Olgun Ciğer tarafından 'Değerlerimiz' isimli proje başlatıldığı belirtildi.

Proje kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflarda eğitim-öğretim gören 100 öğrencinin, bir yıl boyunca alışveriş merkezleri ve pastanelerden çevreye atılmış pet şişe kapaklarını toplayarak tek tek yıkayıp, kurulandıktan sonra yağlı boya ile boyadıkları belirtildi.

Muğla'lı öğrencilerden Cumhuriyet temalı mozaik

26 BİN 400 KAPAK KULLANILDI

Öğrencilerin başlattığı 1 yıl süren çalışmada, 26 bin 400 pet şişe kapağı kullanılırken, ‘Değerlerimiz’ isimli proje kapsamında yapılan mozaiğin teması ise ‘Cumhuriyet’ olarak belirlendi.

Muğla'lı öğrencilerden Cumhuriyet temalı mozaik

OKULLARDA SERGİLENECEK

Atatürk'ün portresinin ay-yıldızlı Türkiye haritası içinde tasvir edildiği eserin, Muğla'daki ilk ve ortaokullarda sırayla sergileneceği bildirildi

''KAPAKLARIN TOPLANMASI KOLAY OLMADI''

Öğretmen Olgun Ciğer, "Çevremizdeki atık kapakları nasıl değerlendirebiliriz düşüncesiyle bu proje ortaya çıktı. Atamızın bize bağışladığı Cumhuriyeti onurlandırmamız gerekiyordu. Çocuklarımız ile birlikte ortaya güzel bir eser çıkardık. Bu başarının tamamı öğrencilerimize aittir. En büyük emeği onlar verdi. 30 bin pet şişe kapağı topladık ve 26 bin 400'üyle çalışmamızı tamamladık. Kapakların toplanması hiç kolay olmadı. Bunun yanı sıra hepsi güzelce yıkandı ve kuruma aşamasından geçirildi." dedi.

''ORTAYA GÜZEL BİR ESER ÇIKTI''

Öğrencilerden Gözdenur Tavşan, "Olgun öğretmenimiz geri dönüşüm konusunda bizlere fikrini sordu. Ortak bir kararla atık kapaklarla çalışma yapmak istediğimizi söyledik. Kapak toplama süreci çok uzun sürdü. Kapakları bir araya getirdiğimizde ortaya güzel bir eser çıktı. Bu tür çalışmalar içinde her zaman yer almak istiyoruz." diye konuştu.

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