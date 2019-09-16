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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Otluk ve makilik alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı.

DHA | 16.09.2019 - 01:15..
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Bodrum ilçesinin Karabağ Mahallesi kırsalında saat 22.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın meydana geldi.

Sarp kayalık bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle çevreye yayıldı. Amlevleri fark edenlerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ta bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

YANGIN SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Jandarma ekiplerinin önlem aldığı bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda yangın çıktı

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