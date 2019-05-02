Muğla’nın yüzde 54,67’si Muğla doğumlu

Türkiye'de bir çok insanın doğduğu yerde mi yoksa doyduğu yerdemi yaşıyor sorusuna TÜİK cevap verdi.

Türkiye'de tatilcilerin ve ziraatçıların yoğun yaşadığı bölgelerde yapılan araştırmada TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ verileri açıkladı.

Verilen bilgiye göre, 2018 yılında, Muğla’da ikamet edenlerin yüzde 54,67’si Muğla doğumlu olduğu tespit edildi.

2018 yılı nüfusu 967 Bin 487 olan Muğla’da ikamet eden Muğla doğumluların sayısı 528 Bin 928 kişi olarak belirlendi. Doğduğu ilde ikamet edenlerin oranı Muğla için yüzde 54,67 olurken, bu değer Türkiye geneli için yüzde 64,38 olduğu tespit edildi.

Muğla doğumlu 650 Bin 193 kişinin 528 Bin 928’i Muğla ilinde ikamet ederken 121 Bin 265’i başka illerde ikamet ediyor. Muğla doğumluların en çok ikamet ettiği ilk üç il 21 Bin 193 kişi ile İzmir, 16 Bin 219 kişi ile Antalya ve 13 Bin 621 kişi ile İstanbul olurken, Muğla doğumluların en az ikamet ettiği iller 53 kişi ile Ardahan, 65 kişi ile Kilis ve 68 kişi ile Bayburt olarak belirlendi.

EN DÜŞÜK İL BAYBURT

Muğla’da Muğla doğumlulardan sonra en çok İstanbul doğumlular ikamet ediyor. Başka illerde doğmuş olup Muğla’da ikamet edenler incelendiğinde ise ilk sırayı 38 Bin 861 kişi ile İstanbul alırken, İstanbul’u 25 Bin 836 kişi ile Aydın ve 25 Bin 441 kişi ile İzmir doğumlular izliyor. Muğla’da ikamet eden ve başka ilde doğanlar içinde son üç sırada 305 kişi ile Hakkâri, 449 kişi ile Yalova ve 667 kişi ile Bayburt doğumlular yer alıyor.

Muğla’da ikamet eden kişilerin 28 Bin 837’si ise yurt dışı doğumlu.

