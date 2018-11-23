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Muğla’ya 10 ayda 2 milyon 777 bin turist

İstanbul ve Antalya’dan sonra en fazla yabancı turistin ziyaret ettiği Muğla’yı, 10 ayda 2 milyon 777 bin 574 yabancı turist ziyaret ederken, İngilizler 1 milyon 30 bin kişi ile ilk sırada yer aldı.

Özel İçerik | 23.11.2018 - 12:39..
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Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla’ya 10 aylık süreçte gelen turist sayısı bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 51 oranında artış gösterdi. Geçen yıl 10 aylık dönemde 2 milyon 74 bir 195 yabancı turist girişi olurken, bu yıl 10 ayda 2 milyon 777 bin 574 yabancı turist girişi oldu.

MUĞLA'YA İNGİLİZ AKINI: 1 MİLYONU GEÇTİ

Yabancı ülkeler içinde Muğla’yı tercih eden ülkelerini başında İngiliz turistler yer aldı. 2 milyon 777 bin 574 yabancı turistin 1 milyon 30 bin 574’ü İngiliz, Rusya Federasyonundan 398 bin 472, Almanya’dan 214 bin 965, Ukrayna’dan 176 bin 670 ve Polonya’dan 138 bin 764 turist Muğla’yı ziyaret etti.
Turist rekoru 2014 yılında kırıldı.

Muğla’ya 10 ayda 2 milyon 777 bin turist

2018'DE ZİYARET RAKAMLARI ARTTI

Muğla’ya 2017 yılının tamamında 2 milyon 89 bin 503 yabancı turist ziyaret ederken, bu rakam 2018 yılının Ağustos ayında yakalanarak 2 milyon 63 bine ulaştı. Tüm zamanların turist rekoru 2014 yılında kırılırken, 2014 yılında Muğla’ya gelen turist sayısı 3 milyon 302 bin 688 olarak kayıtlara geçti. Muğla’ya son 10 yılın en fazla turist geldiği yıl ise 2016 yılında 1 milyon 822 bin 777 olarak gerçekleşti.

Muğla’ya 10 ayda 2 milyon 777 bin turist


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