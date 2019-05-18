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Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

Yerli ve yabancı turistler, Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Bodrum ilçelerinde denize girmenin keyfini çıkardı.

AA | 18.05.2019 - 14:27..
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Sıcak hava plajları renklendirdi, yerli ve yabancı turist soluğu sahilde aldı.

Muğla'da mayıs ayında denize girmenin keyfini çıkaran tursitler, Fethiye'de de yamaç paraşütü ile uçtu.

En çok İngilizlerin tercih ettiği bu bölge, şimdiden cıvıl cıvıl hale geldi.

GÜNEŞİN TADINI TURİSTLER ÇIKARIYOR

Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü Marmaris'te tatilciler sıcak havayı fırsat bilerek denize girdi, plajda güneşlendi. Sahillerde yoğunluk oluşturanlardan bazıları su sporları yaptı.

Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

 

YAMAÇ PARAŞÜTÜNE İLGİ

Fethiye ilçesinde de sıcak havayı fırsat bilenler sahillere ilgi gösterdi. Bazı turistler, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Kumburnu ile Belcekız plajlarında denize girip, kumsalda güneşlendi. Macera tutkunları, yamaç paraşütüyle uçuş yaparak, Ölüdeniz'in manzarasını izleme fırsatı buldu.

Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

SAHİLLER DOLDU, TAŞTI

Bodrum ilçesinde de yerli ve yabancı turistler denize girmenin keyfini çıkardı. Sahillerde yoğunluk yaşanan ilçede, yabancı turistler Gümbet, Bitez, Kumbahçe sahillerini tercih etti.

Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

Muğla'ya yaz geldi, sahiller dolup taştı

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