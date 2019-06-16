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Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Kahramanmaraş'ta YKS heyecanı yaşayan siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, muhabirin 'sınava ayrı ayrı mı girdiniz' sorusu üzerine şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İHA | 16.06.2019 - 13:18..
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Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu kardeşler merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde dün Temel Yeterlilik Sınavı’nda (TYT) birlikte ter döktü.

SİYAM İKİZLERİ İLGİ ODAĞI OLDU

Sınav sonrası Ayşe ve Sema Tanrıkulu, sadece okul idareci ve öğretmenler tarafından ilgi odağı olmakla kalmadı, aynı zamanda muhabirlerin de ilgi odağı oldu. Ancak muhabirlerden biri röportaj sırasında siyam ikizlerine ilginç bir soru sordu.

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

MUHABİRDEN ŞAŞIRTAN SORU

Muhabir ikizlere, "sınava ayrı ayrı mı girdiniz?" şeklinde bir soru yöneltti. Soruya cevap veren Ayşe Tanrıkulu ve Sema Tanrıkulu, muhabirin sorusunu cevaplandırsa da şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru VİDEO

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

"İLAHİYAT FAKÜLTESİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Hedeflerinin ilahiyat fakültesi olduğunu ve aynı üniversitede okumak istediklerini söyleye Ayşe Tanrıkulu, “Sınava girdik çok heyecanlandık. Benim sınavım güzel geçti. Sınava aynı sınıflarda girdik. İsteğimiz aynı üniversite inşallah ilahiyat fakültesini düşünüyoruz. İsteklerimiz aynı ikimizin. Aynı üniversiteyi kazanamazsak sıkıntı gibi görünüyor.” dedi.

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

Muhabirden siyam ikizlerini şaşırtan soru

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