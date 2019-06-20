Muhafazakar Parti liderliği yarışında 4. turu da Boris kazandı

İngiltere'de Brexit yüzünden koltuğunu kaybeden Theresa May'in yerine, en güçlü aday Boris Johnson gözüküyordu.

Parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasının Muhafazakar Partili üyeleri, liderlik yarışının dördüncü turu için oy verdi.

BORİS YİNE 1. OLDU

Oylamada Johnson, üçüncü turda aldığı 143 oyu 157'ye çıkararak yine birinci oldu.

DİĞER ADAYLARIN OYLARI ŞU ŞEKİLDE:

Johnson'ı 61 oy ile Çevre Bakanı Michael Gove ve 59 oy ile Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt takip ederken, İçişleri Bakanı Sajid Javid 34 oyla elendi.

Gove'un bir önceki turda ikinci gelen Hunt'ı geçmesi dikkati çekti.

İlk turda eski Avam Kamarası Lideri Adrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ve David Cameron döneminde partinin Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Mark Harper, ikinci turda eski Brexit Bakanı Dominic Raab ve üçüncü turda da Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart yarışa veda etmişti.