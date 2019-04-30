Muhafazakar tatilin özellikleri

Aybüke SENGİR/ [email protected]

Muhafazakar oteller aslında normal otellerden farksız. Ülkemizin güney bölgelerinde yayılmaya başlayan bu oteller, özellikle kadın kadına gidilecek tatillerde önemli oluyor. Otel seçimini iyi yapmak isteyen kadınlar son dönemlerde popüler hale gelen muhafazakar oteller üzerinde yoğunlaşıyorlar. Rahatınız ve tercihiniz muhafazakar otellerden yanaysa, ayrıntısıyla özelliklerini sıraladık.

KADINLAR VE ERKEKLER İÇİN AYRI AYRI KONFOR

Bu otelleri, diğerlerinden ayıran en önemli özellik, yüzme havuzunun kadın ve erkekler için ayrı ayrı olması. Böylece kadınlar bir tarafta havuza girerken, erkekler diğer tarafta havuza girmiş oluyor. Hizmet standartları ve koşulları bakımından çok büyük farklılıklar bulunmuyor.

İSLAMİ OTELLERDE FİYAT FARKI

Arz ve talep durumuyla özel dönemler hariç pek fazla fark yok. Bununla birlikte 5 yıldızlı olan İslami otellerin hizmetleri biraz daha yüksek oluyor. Genellikle tüm odalarda büyük ekran LCD TV, mini bar, mini buzdolabı, kettle (çay çeşitleri ve fincan takımı) klima, yerden tavana panoramik pencereler, telefon, kıble işareti, Kur’an, seccade, kablosuz internet, bornoz ve terlik bulunuyor.

MUHAFAZAKAR BALAYI OTELLERİ

İnançlarına uygun bir yaşam tarzını benimseyen çiftler balayı konusunda seçim yaparken de buna büyük bir önem veriyor. Bu otellerin özelliklerini sıralayacak olursak;

-Alkol servisi yapılmıyor.

-Yalnızca tesettürlü bayanlar kabul edilir.

-Mescit bulunur.

-Genellikle odalarda seccade bulunur.

-Kadınlar ve erkekler için ayrı havuzlar bulunur.

-Yemekler helal sertifikası olan, İslami koşullara uygun olarak kesilmiş etler kullanılarak hazırlanır.

-Muzafazakar otellerde bekar şekilde konaklamak mümkün değil, bu otellere yalnızca aileler kabul edilir.

-Bayanlara özel kısımlarda servis gibi hizmetler veren tüm personel bayanlardan oluşur.

-Erkeklere özel kısımlarda tüm personel erkeklerden oluşur.

-Bazı muhafazakar otellerde abdest almak için ayrı banyo bulunur.

-Bu özelliklerin çoğu İslami otellerin hepsinde ortaktır, ancak odalarda seccade ya da abdest banyosu gibi artılar her muhafazakar otelde olmayabilir.

Bunların dışında diğer 5 yıldızlı otellerden pek farkı yok. Konserler animasyonlar her türlü eğlence mevcut.