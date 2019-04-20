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Muhalif lider Guaido Venezuelalıları 1 Mayıs'ta sokağa çağırdı

ABD'nin kendisini geçici devlet başkanı ilan etmesiyle güçlendiğini düşünen Juan Guaido, ülkedeki muhalifleri 1 Mayıs'ta sokağa davet etti.

AA | 20.04.2019 - 08:48..
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Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido, muhalifleri 1 Mayıs’ta tüm ülkede sokağa çıkmaya çağırdı.

MİTİNG DÜZENLEDİ

Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen ABD başta olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesince desteklenen Guaido, başkent Caracas’ın Chacao semtindeki Bolivar Meydanı’nda düzenlenen mitingde taraftarlarıyla buluştu.

Guaido, “Özgürlük Operasyonu” adını verdiği sivil itaatsizlik ve protesto gösterileri için diğer eyaletlerdeki muhaliflerin hazır olduğunu belirtti.  Tüm ülkedeki taraftarlarını 1 Mayıs’ta sokağa çıkmaya çağıran Guaido, düzenlenecek yürüyüşlerin ülke tarihindeki en büyük eylemler olacağını ileri sürdü.

1 MAYIS'TA VENEZUELALILAR SOKAKTA OLACAK

Guaido ayrıca “Özgürlük Operasyonu” çerçevesinde oluşturulan komitelere kaydedilen aktivistler olan “Özgürlük ve Yardım Komandoları”nın 27 Nisan’da yemin edeceğini duyurdu.

Venezuela’da 1 Mayıs’ta hükümeti desteklemek amacıyla kamu çalışanları ve iktidardaki Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi mensupları da sokakta olacak.

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