taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7502
Euro
6.3873
Altın
1471.99
Borsa
108658.98
Gram Altın
272.314
Bitcoin
42381.04

Muhammed ismi ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi

ABD sosyal güvenlik verilerine göre, ülkedeki en popüler erkek ismi Muhammed olurken, kızlarda ise Aliye isminin olduğu öğrenildi.

AA | 06.12.2019 - 09:35..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Muhammed ismi ABD'deki bebek isimlerinde ilk 10'a girdi

Amerika medyasında bu haber çok ses getirdi.

Amerikalı "BabyCenter" adlı araştırma şirketi, ABD sosyal güvenlik verileri kapsamında ülkede en popüler isimlerin belirlendiği 2019 yılı raporunu yayımladı.

MUHAMMED İSMİ İLK 10'DA

Verilere göre, Muhammed isminin ABD'de 2019 yılında doğan bebeklere verilen isimler arasında ilk 10'a girdiği öğrenildi.

ABD'deki Hristiyan ve diğer dinlere mensup ailelerin çocuklarına verdiği isimler konusunda çok geniş bir seçeneğe sahip olduğu belirtilen raporda, ABD'de yaşayan Müslümanların ise geleneksel olarak İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in adını vermeye devam ettiği belirtildi.

SIRALAMADA DAHA DA YÜKSELEBİLİR

Raporda, 2000'li yıllarda 620'nci sırada olan Muhammed isminin, 2019'da 345'inci sıraya yükseldiği kaydedilirken bu rakamın, söz konusu ismin farklı kullanımlarının da katılmasıyla daha da yükseleceğine işaret edildi.

2019 yılı ilk 10 sıralamasında birinci sırayı Liam isminin aldığı belirtilen raporda, sırasıyla Jackson, Noah, Aiden, Grayson, Caden, Lucas, Elijah, Oliver ve Muhammed isimlerinin listede yer aldığı belirtildi.

KIZ ÇOCUKLARINDA İSE ALİYE İSMİ İLK 10'DA

Raporda, kız çocuklarına verilen isimlerle ilgili veriler de paylaşıldı.

Müslüman ismi olan Aliye'nin ise ABD'de kız çocuklarına verilen isimler arasında ilk 10'a girdiği belirlendi.

Buna göre, listede birinci sıradaki Sophia ismini sırasıyla Olivia, Emma, Ava, Aria, Isabella, Amelia, Mia, Riley ve Aliye isimleri takip etti.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

Belediye çalışanına 'beni görünce ayağa kalkmadın' cezası

736
Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

Osmaniye'de selenyum 74 adlı kimyasal madde yakalandı

60
Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

46
Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

Duvara bantlanmış muz 120 bin dolara satılıyor

85
Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

Fransa'da toplu grev sebebiyle tüm hizmetler aksıyor

95
Ceren Özdemir'in katili pişman değil

Ceren Özdemir'in katili pişman değil

107
Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

Kayseri'de otomobil ile yolcu otobüsü çarpıştı

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir