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Muharrem İnce yeniden Cumhurbaşkanı adayı

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 2023'te de Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

AA | 11.09.2019 - 22:44..
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Muharrem İnce yeniden Cumhurbaşkanı adayı

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CHP’nin 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı gösterdiği ve seçimlerde ağır bir yenilgi alan  Muharrem İnce, Habertürk’te Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Programda gazetecilerin sordukları sorularda daha çok İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile kıyaslanan İnce, gazetecilerin sorularıyla konuyu 2023 'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerine getirdi.

Muharrem İnce yeniden Cumhurbaşkanı adayı

Muharrem İnce, canlı yayında kendisine yöneltilen "İmamoğlu aday olursa ne tepki verirsiniz?" sorusuna, "Seçimden başarılı çıktı. Ame belediye başkanlığından nasıl çıkar. Onu başkanlıktaki performansı belirler. Belediye başkanlığına iyi de kötü de desek yalan olur" dedi.

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, daha sonra 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladı.

Muharrem İnce: 2023'te adayım VİDEO

“BU BÖYLE YARIM KALIR MI”

İNCE: Meydanlar dolacak Muharrem İnce aday olacak. Bu böyle yarım kalır mı?

ALÇI: Ekrem İmamoğlu aday gösterilirse bağımsız aday mı olacaksınız

İNCE: İmamoğlu benim arkadaşım. Başarılı bir seçim geçirdi. Belki seneye Kasım’da olur seçim. İmamoğlu ile ağzımdan tek kelime alamazsınız.

ALÇI: Ben of the record kuralına sadık bir insanım. Erken seçim beklentisi içerisinde olduğunuzu ifade ediyordunuz. 2020 Kasım veya 2021’de erken seçime giderse Türkiye. Siz o zaman bana ‘Abdullah Gürle, Erdoğan arasında kalsam Erdoğan’a oy veririm’ demiştiniz.

Muharrem İnce yeniden Cumhurbaşkanı adayı

İNCE: Öyle dememiştim ama öyle yazmıştınız.

ALÇI: Sayın Babacan’ı ortak aday olarak göstermek istiyoruz dense…

İNCE: Mevcut anayasaya göre bir siyasi parti grubu bir aday gösterebiliyor ya da 100 bin imza. CHP İstanbul, İzmir, Adana, Mersin, İzmir, Antalya’yı almış. Başarılı çıkmış. CHP’nin kurulması muhtemel olan aday olarak göstermesi CHP’ye yakışmaz. CHP’nin genel başkanı aday olması gerekir.

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