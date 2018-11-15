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Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulsun

Muharrem İnce, parti üyelerinin ismi başkanlık için geçen kişileri oylaması gerektiğini belirterek, "AK Parti'den kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız." dedi.

DHA | 15.11.2018 - 17:18..
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Muharrem İnce: 259 bin üyenin önüne sandık konulsun

muharrem

CHP İzmir eski Milletvekili Kemal Anadol'un organ yetmezliğinden hayatını kaybeden eşi Seren Anadol için cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Anadol'u yalnız bırakmayan, CHP'nin 24 Haziran'da yapılan seçimdeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için konuştu.

"BENİM TEKLİFİM SANDIK KONULSUN"

İnce, "Benim söylemim net. Bir kez daha söylüyorum. Hiç kimse kurtarıcı değildir. Önümüzdeki yerel seçimler, demokrasi mücadelesinin önemli ayağını oluşturacak. Galip çıkarsak kaybettiklerimizin bir kısmını geri alırız ya da almaya başlarız. Yerel seçimler demokrasi mücadelesi için çok önemli. Benim teklifim sandık konulsun. Ön seçim değil, eğilim yoklaması da olur. 39 ilçeye bir sandık konur. Üyeler gider ilçe merkezinde oyunu kullanırlar. Adı geçen isimler, rakibimiz değil; arkadaşımız, dostumuz, partilimiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için müracaat olmaz zaten. Öyle tartışmalar var ya 'Kimse müracaat etmedi' diye. AKP'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak istiyorsak 259 bin üyenin önüne sandığı koyarız. Onların dedikleri olur. Bunun dışında bir yere aday değilim." diye konuştu.

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