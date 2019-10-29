taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7337
Euro
6.3647
Altın
1492.37
Borsa
99838.3
Gram Altın
275.129
Bitcoin
52992.41

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

CHP'nin eski Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinde kendisine destek verenlerin bir şekilde saf dışı bırakıldığını söyledi.

Haber Merkezi | 29.10.2019 - 05:31..
  1. Haberler
  2. Politika
Whatsapp ile paylaş
Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarafsız Bölge'de konuşan Muharrem İnce, CHP'de demokrasinin ve özeleştirinin gerçek anlamda işlevselliğini yitirdiğini savunarak şunları söyledi:

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

"İNSANLARI PARTİYE KÜSTÜRDÜLER"

"Geçmişte partiye küstürülenler, bağımsız aday olarak yine de seçildiler, partiyi zayıflattılar.. Siz nasıl oluyor da bunları gönderiyorsunuz, kendi geçmişinize bakmıyor musunuz?"

"BANA SELAM VERENİ HARCIYORLAR

Ahmet Hakan'ın 'Şu anda hala size yakın olan isimleri saf dışı bırakmaya çalışıyorlar, bunu mu demek istiyorsunuz?' sorusuna Muharrem İnce'nin yanıtı şöyle oldu:

"Eskiden bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri harcıyorlar.. Partiye yazık ediyorlar, bu yaptıklarının bedelini öderler. Partinin oyu düşer."

"BENCE GENEL BAŞKANIN ROLÜ YOK"

Kemal Kılıçdaoğlu'nun kendisine karşı başlatılan kampanyada rolü olup olmadığı sorusuna Muharrem İnce, "Bu konuda kendisinin rolü olmadığına inanıyorum. Kendisiyle konuşmadım, ama inşallah yoktur" dedi.

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

Asker selamı veren İrfan Can Kahveci'ye UEFA soruşturması

57
McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

McGurk'tan Türkiye'ye Bağdadi iftirası

22
ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

ABD Bağdadi'nin cesedini denize gömdü

24
Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

Motosiklet sürücüsüne hem çarptı hem darbetti

10
Samsun'da iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti

Samsun'da iş yerine silahlı saldırı gerçekleşti

4
Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

Pençe-3 Harekatı'nda bir asker şehit oldu

5
9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

9-0 sonrası Southampton oyuncuları maaşlarını bağışladı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir