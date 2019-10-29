CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarafsız Bölge'de konuşan Muharrem İnce, CHP'de demokrasinin ve özeleştirinin gerçek anlamda işlevselliğini yitirdiğini savunarak şunları söyledi:

Muharrem İnce: CHP'de bana selam vereni de harcıyorlar

"İNSANLARI PARTİYE KÜSTÜRDÜLER"

"Geçmişte partiye küstürülenler, bağımsız aday olarak yine de seçildiler, partiyi zayıflattılar.. Siz nasıl oluyor da bunları gönderiyorsunuz, kendi geçmişinize bakmıyor musunuz?"

"BANA SELAM VERENİ HARCIYORLAR

Ahmet Hakan'ın 'Şu anda hala size yakın olan isimleri saf dışı bırakmaya çalışıyorlar, bunu mu demek istiyorsunuz?' sorusuna Muharrem İnce'nin yanıtı şöyle oldu:

"Eskiden bana destek olanları harcıyorlardı, şimdi selam verenleri harcıyorlar.. Partiye yazık ediyorlar, bu yaptıklarının bedelini öderler. Partinin oyu düşer."

"BENCE GENEL BAŞKANIN ROLÜ YOK"

Kemal Kılıçdaoğlu'nun kendisine karşı başlatılan kampanyada rolü olup olmadığı sorusuna Muharrem İnce, "Bu konuda kendisinin rolü olmadığına inanıyorum. Kendisiyle konuşmadım, ama inşallah yoktur" dedi.

