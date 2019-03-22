Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

Yerel seçim çalışmaları kapsamında partisi adına seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir'e giden CHP'li Muharrem İnce, merkez Altıeylül ilçesinde miting yaptı.

"BEN DE İSTİYORUM"

Katılımın düşük olduğu mitingde partisi adına seçim vaatlerini anlatan İnce, Konuşma yaptığı sırada ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi.

Bu arada vatandaşlarla sohbet eden Muharrem İnce bir vatandaşın "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin?" sorusuna İnce, " CHP'nin başına geçmek ben de istiyorum " şeklinde cevap verdi.

Muharrem İnce: Ben de CHP'nin başına geçmek istiyorum İZLE