taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.4658
Euro
6.21475
Altın
1307.17
Borsa
103407.79
Gram Altın
229.99

Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

Bir vatandaşın 'CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, CHP'nin başına geçecek misin' sorusuna Muharrem İnce, "Bende istiyorum" cevabını verdi.

Haber Merkezi | 22.03.2019 - 02:45..
  1. Haberler
  2. Yerel Seçim
Whatsapp ile paylaş
Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

Yerel seçim çalışmaları kapsamında partisi adına seçim çalışmalarına katılmak için Balıkesir'e giden CHP'li Muharrem İnce, merkez Altıeylül ilçesinde miting yaptı.

"BEN DE İSTİYORUM"

Katılımın düşük olduğu mitingde partisi adına seçim vaatlerini anlatan İnce, Konuşma yaptığı sırada ezan okunması üzerine konuşmasına ara verdi.

Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

Bu arada vatandaşlarla sohbet eden Muharrem İnce  bir vatandaşın "CHP'nin başında görmek istiyoruz seni, geçecek misin?" sorusuna İnce, " CHP'nin başına geçmek ben de istiyorum " şeklinde cevap verdi.

Muharrem İnce: Ben de CHP'nin başına geçmek istiyorum İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hamaney Avrupa'ya sitem etti

Hamaney Avrupa'ya sitem etti

26
BM'den Golan Tepeleri açıklaması

BM'den Golan Tepeleri açıklaması

10
Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

Besiciliği bıraktı solucan gübresi üretimine girişti

5
Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

Valencia ile DC Comics arasında Batman krizi

6
Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

Muharrem İnce CHP'nin başına geçmek istiyor

3
Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

Suriye'de çocuklar yer altında büyüyor

0
Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri

Almanya'da ırkçılığa karşı insan zinciri

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir