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Muharrem İnce: Dedikodular CHP Genel Merkezi'nde üretildi

Muharrem İnce, Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğüne dair iddiaları yalanlıyor.

Haber Merkezi | 24.11.2019 - 13:07..
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Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, bir CHP'linin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ortaya attı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da bunun doğru olabileceğini söyledi. Rahmi Turan, üzerinde oluşan baskının ardından bu ismin Muharrem İnce olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce bu iddiayı kesin bir dille yalandı.

Rahmi Turan ise kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi.

Yaşananların üzerine bir açıklama daha yapan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'ye kumpas kurulduğunu söyledi.

Muharrem İnce, yaşananlara cevap vermek için Yalova'daki evinin bahçesinde kameralar karşısına geçti.

KILIÇDAROĞLU'NU ARADIM, KABUL ETMEDİ

İnce'nin açıklamalarından satır başları;

"Sayın Kılıçdaroğlu'nu aradım, telefonda yalan var dedim. Birlikte açıklama yapalım, birlikte fotoğraf verelim dedim. Yanıt gelmedi.

Ortada bir komplo, tezgah var.

DEDİKODULAR CHP GENEL MERKEZİ'NDE ÜRETİLDİ

Bu tezgahı kim kurdu. Muharrem İnce, 24 Haziran'dan itibaren bir iftira kampanyasıyla karşı karşıya. Seçim akşamı alkollüydü, neredeydi... Bu dedikoduların hepsi CHP Genel Merkezi'nde üretildi.

Muharrem İnce'den bu kadar çekinmeleri, bana gurur veriyor.

BENİ YIPRATMAYA HARCADIKLARI ENERJİYİ...

Beni yıpratmaya harcadıkları enerjiyi, AKP'ye karşı harcasalar emin olun iktidar oluruz.

ERDOĞAN ÇIKTI MEYDAN OKUDU, KİMİ KANDIRIYORSUNUZ

Saray komplosu diyerek bu işin içinden çıkamazsınız. Bunun neresinde Erdoğan? Çıktı meydan okudu. Görüştüğümü ispatlarsan Cumhurbaşkanlığından ispat ederim dedi. Kimi kandırıyoruz. Bu başka bir şey. Sen Erdoğan'ın ağzına malzemeyi kendin veriyorsun.

Tek başıma kalsam yine mücadele edeceğim.

AYRINTILAR GELİYOR...

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