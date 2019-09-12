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Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı

Cumhurbaşkanlığı seçiminde sözleri şarkı haline getirilen Muharrem İnce, Erdoğan'la ilgili benzer açıklamalara imza attı.

Haber Merkezi | 12.09.2019 - 09:13..
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Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile koltuk yarışına girdiği dönemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralayarak "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" diye haykırıyordu.

İnce'nin bu sözleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminde şarkı haline getirildi ve çok konuşuldu.

Habertürk canlı yayınına konuk olan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim zaferlerini sıralarken benzer bir görüntü ortaya çıktı.

"RECEP TAYYİP ERDOĞAN DİYE BİR ADAM VAR..."

İnce, "Türk siyasetinde Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. 2002'de yenmiş, 2004'te yenmiş, 2007'de yenmiş, 2009'da yenmiş, 2010'da, 2011'de, 2014'de, 2017'de yenmiş. Sonra 2018'e gelmiş, Muharrem İnce diye bir adam çıkmış, Muharrem İnce'yi de yenmiş ama yara alarak yenmiş." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı ViDEO

Muharrem İnce, Erdoğan'ın başarılarını anlattı

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