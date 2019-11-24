Muharrem İnce iddialara cevap verdi

Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğü' iddialarını yanıtladı.

İnce, Kılıçdaroğlu'yla bir araya gelme ihtimalinizi görmüyor musunuz sorusuna, "Her zaman bir araya geliriz" dedi ve sözlerine şöyle devam etti.

"Ben CHP'nin gelenekleriyle büyüdüm. Ben il başkanıydım. Bizim bakanlığımızı yapmış Sayın Fikri Sağlam, bana düğme iliklemişti. Sen bizim il başkanımızsın diye. Ben CHP edebini bilirim. Saygısızlık etmem. Genel başkan ne zaman emrederse giderim."

Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu 'buyur gel' derse giderim VİDEO



İnce'nin konuşmalarından satırbaşları;

"Ben namusumu şerefimi korumaya çalışan bir insanım. Kumpas kurulmuş bir insanım. Mağdur edilen şerefine dil uzatılan, hakaret edilen kişi benim. Rahmi Turan'da benim cep telefonum var, onun telefonu da bende var. Daha önce 3-4 kez görüşmüştük. Taraf benim, olayın öznesi benim. Ama beni aramıyorsun. 'CHP'den aldım, Kılıçdaroğlu'na doğrulattım' diyor. Rahmi Turan'dan önce diğer gazetecilere gitmişler. Ben tabi kendime üstüme toz kondurmadım. Derin bir komplo-tezgah kurulduğunu o anda anlamadım. Eğer gizlice gidip sayın Cumhurbaşkanı ile görüşen biri varsa bu şerefsizce bir olaydır. 'Bunu sen yaptın' deyince benim şerefime leke sürüyorsun.

''KILIÇDAROĞLU 'ŞAŞIRMADIM' DİYOR; BİR İNSAN NİYE ŞAŞIRMAZ''

Kılıçdaroğlu 'şaşırmadım' diyor. Bir insan niye şaşırmaz. Ya o konuşmayı biliyor ya da biri söyledi. Genel Başkan'ın açıklamasından sona arkadaşları çağırdım, basın açıklaması yazalım dedim. Açıklamayı yazdık. Genel Başkanı aradıktan 10 dakika sonra beni aradı. Ona hislerimi, başımıza neler gelebileceğini anlattım. Bu kişi ben değilim. Partiyi karıştırmaya çalışıyorlar. 'Ben İnce'ye inanıyorum. Adı geçen diğerlerine de inanıyorum. Yalandır' deyin, kapatın. Yoksa bu olay çok büyür, parti büyük yara alır' dedim. Israrla 'görüşelim' dedim zamana yaydı. Yok böyle bir görüşme. Bu bir masal. Burada hedef benim. Ama bu menfaat grubu, bugün bunu bana yapan, yarın kendisine yapar. Genel Başkan 'biliyorum' dediğine göre, kandırmışlar Genel Başkanı. Tezgah var mı? Var. Sözcü Gazetesi var mı bu tezgahta? Yok. Rahmi Turan var mı? Göbeğinde. 80 yaşında insan torunlarına ne diyecek. Torunları 'Muharrem İnce'ye iftira attın' demeyecek mi? 80 yaşındaki insan gazetecilik hırsı ya da başka menfaatler için başka bir insana iftira atıyorsun. Bu burada kalmayacak, yargı yoluna başvuracağım. Talat Atilla kendisi yazmıyor, başkasına yazdırıyor. 'Kaynağı açığa çıkar, işinden olurmuş'. E biz itirafımızdan oluyoruz. Yargı insanların gözünde yerlerde sürünüyor ama gazetecilik de ilk ikiye girer.

TALAT ATİLLA'NIN AÇIKLAMALARI

Rezil bir açıklama bu. Talat Atilla 'Kılıçdaroğlu açıklamazsa ben açıklayacağım' diyor. CHP Genel Başkanı'nı tehdit ediyor. Atatürk'ün kurduğu partinin başkanını tehdit ediyor. Açıklayacaksan açıkla. Bir gazetecinin haddine mi düşmüş bizim genel başkanımızı tehdit etmek. Yalan haberler yapılacak, Türkiye ekonomiyi, Suriye'yi konuşmayacak. Bir yalan haberi konuşacak.

Talat Atilla tweet atacağına ismi açıklasın. Bu komployu kuranların birçoğunu biliyorum. Kurultay’da bunları anlatacağım. 24 Haziran’dan beri susuyorum. Gözüm gibi bakıyorum partime, aman yara almasın diye. Ama susarsak temiz siyaset olmaz. Sen kendi partinin evladına kumpas kurarsan nasıl temiz siyaset olsun. “Sayın Kılıçdaroğlu Fox TV’ye çıktığında ‘Asla partili bir arkadaşımız bunu yapmaz’ deseydi, kapanırdı bu konu. “Ben böyle bir şeyi aklımdan geçirmem. Oraya (Beştepe) giden biri varsa gerizekalıdır. “Bugün bana bu iftirayı attılar. Emin olun, yarın Kılıçdaroğlu’na atarlarsa şaşırmam.



