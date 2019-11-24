CHP'de Muharrem İnce ile Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki çekişme yeniden başladı. Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, Muharrem İnce'nin Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü servis etti.

Erdoğan ile İnce bu iddiaları net bir dille yalanladı.

Muharrem İnce, hakkındaki iddialara Yalova'daki evinden ayrıntılı bir şekilde cevap verirken CHP kurultayını işaret etti.

"KURULTAYDA HER ŞEYİ ANLATACAĞIM"

Muharrem İnce, "24 Haziran 2018 akşamı, benimle ilgili iftiraları ortaya atan kişi ve gruplar, Saray'a gitti diyen grupla aynı kişilerdir. Planı yaptılar. Bakın; sustum 1,5 senedir. Kurultayda daha da açığını anlatacağım. Kan kustum, kızılcık şerbeti içtim dedim. Dediler ki; Meral Akşener ikinci olur, Muharrem İnce üçüncü olur. Muharrem İnce'yi siyaseten sileriz. Plan buydu. Ama tersine döndü. Muharrem İnce geldi, 50 günde oyunu yüzde 31'e çıkardı. Eyvah dediler. Ya Cumhurbaşkanı olursa diye korktular. Cumhurbaşkanı olmasa bile bunu aşağı indirelim dediler. CHP'de yapıldı bunlar. Bizans oyunu. Seçim gecesi başladılar. Her gün yeni bir iftira. Ufaklarına cevap vermiyorum. En son bu. Bu yapıyı kıracağız." dedi.

Muharrem İnce, kurultayı işaret etti ViDEO

DELEGELER BELLİ OLDUKTAN SONRA...

Kurultay hazırlığı konusunda da konuşan Muharrem İnce, delegelerin belli olmasının ardından harekete geçeceğini işaret etti.