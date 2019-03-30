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Muharrem İnce okey masasında

Siyasette bir türlü başarıyı yakalayamayan Muharrem İnce'nin okeyde de şansı tutmadı.

Haber Merkezi | 30.03.2019 - 11:46..
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Muharrem İnce okey masasında

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaorğlu'nun aldığı seçim hezimetlerinin ardından CHP liderliğine aday olan Muharrem İnce, liderlik koltuğuna bir türlü oturamadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı da seçimi kaybeden İnce, yerel seçimler öncesi saha çalışmalarında yer aldı.

Kılıçdaroğlu'nun seçimlerde yeniden hezimet yaşayacağını bekleyen İnce, yavaş yavaş kurultay için sözler almaya başladı.

GENEL MERKEZDEKİLER KİRACI

31 Mart sürecini Sözcü'ye değerlendiren Muharrem İnce, kurultaya en son ne zaman gittiğinin sorulması üzerine "Ben genel merkezin misafiri değilim ki! Orada oturanlar 2 yıllığına sözleşme yapmış kiracılardır. Kurultaylar genel merkez yöneticilerine partilerin tapusunu vermez. Dolayısıyla kiracılarımız iki yıllığına oturuyorlar. Ben 15 yaşından beri ev sahiplerinden birisiyim. Canım ne zaman isterse o zaman giderim." dedi.

OKEYDE KAYBETTİ

Haberde, Muharrem İnce'nin okey masasında aldığı yenilgiden sonra çekilen fotoğrafına da yer verildi.

Muharrem İnce okey masasında

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