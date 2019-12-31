Muharrem İnce, yerli otomobili eleştirdi

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan CHP'li Muharrem İnce, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın bizzat kullanarak tanıttığı yerli otomobil TOGG'u eleştirdi.

Muharrem İnce, bu projenin birçok sıkıntısı olduğunu ve 'kafasına yatmadığını' belirterek şunları söyledi:

"175 BİN ARAÇ SAYISI ÇELİŞKİLİ"

"Çok iyi araştırdım bu konuyu. Belki 50 kez başarısız olup, 51'de başarılı olacağız. 175 bin araç üretilecek. Birisi 'Bu çok az. Sistem yürümez' diyor. Acaba öyle mi dedim. Münih'te bir Alman otomobil fabrikasında saniyede 58 saniyede bir otomobil çıkıyor. İki vidayı sıkıyor, diğeri geliyor. Bir saat 3600 saniye. Bir gün 86400 saniye. Çarpı 365 derseniz... 550 bin civarında araç üretiyor bir fabrika. Demek ki 175 bin sayısıyla ilgili çelişkiler doğru. Biz yerli üretim yapıyoruz zaten. Yerli marka sorunumuz var bizim. 13 yıl teşvik veriyoruz artı 6.5 yıl daha. 300 nitelikli işçi olacak. Brüt asgari ücretin 20 katı maaş vereceğiz, 60 bin TL civarı..."





"SANILDIĞI KADAR ÇEVRECİ DEĞİL"

"Sıkıntılar neler? Bir bataryanın ağırlığı 300 kilogram. Sanıldığı kadar çevreci değil. Elektrik üretmek için de çevreye zarar veriyorsunuz. Biz yıllarca, otomobilde neden başarılı olamadık? Motorda dışa bağımlı olduğumuz için. Şimdi de pilde dışa bağımlı olabiliriz. Çok iyi araştırdığımı söylüyorum."





"BU İŞTE GEÇ KALDIK"

"Kafama pek yatmadı. Niğde Üniversitesi şuan hidrojen pillerle uğraşıyor. Hidrojen pillerine yatırım yapılmış olsaydı, hepsini ver derdim. Pil 50 bin dolar. Yüzde 18'e 17'e düşerseniz pilin ömrü tükeniyor. Evde şarj ederseniz 10 saatte şarj edersiniz. Ben diyorum ki, geç kaldık bu işe, keşke daha önce yapsaydık ama bu hidrojen pillerini unutmayalım. Tartışmamız gereken yapay zeka, iletişim teknolojileri. Dünya şuanda endüstri 5.0'ı tartışıyor. Japonya akıllı fabrikalarla, akıllı insanların buluşması... Destekliyorum bu yatırımı diyorum ve eksik taraflarını söylüyorum. Türkiye'nin bunları tartışması gerekiyor. Hükümet olmakla devlet olmak ayrı şeyler. Bu AK Parti'nin otomobili olursa hepimize yazık olur."