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Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

CHP'li Muharrem İnce, vefat eden Gülriz Sururi için, "Sen ve senin gibi yurtsever, onurlu sanatçılarımız benim kahramanımsınız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 02.01.2019 - 09:41..
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Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

Dün oyuncu Gülriz Sururi'nin, 90 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayata veda ettiği açıklandı.

Sanatçının cenazesi, vasiyeti üzerine, tören yapılmadan 2017'de vefat eden eşi Engin Cezzar'ın yanında, İstanbul'da toprağa verildi.

Sanatçının vefat haberinin ardından CHP'lilerden art arda mesajlar geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nde kendisine destek veren Gülriz Sururi için taziye mesajı yayınladı.

Ardından CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de Sururi için sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı.

"UNUTMAYACAĞIZ"

Muharrem İnce mesajında, "Sen benim kahramanımsın. Bana böyle seslenmiştin. Yurtseverliğin ve onurlu duruşunla eşsiz hatıralar bıraktın ardında. Sen ve senin gibi yurtsever, onurlu sanatçılarımız da benim kahramanımsınız. Unutmayacağız..." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'den Gülriz Sururi'ye veda mesajı

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